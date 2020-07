Cleópatra morreu em agosto de 30 a.C. e localização do seu túmulo é um dos grandes mistérios da História por resolver. Há quem acredite que foi enterrada em Alexandria, onde viveu e de onde governou o reino Ptolomaico do Egipto Antigo. No entanto, uma descoberta “sensacional” indica que os seus restos mortais podem estar a cerca de 50km de Alexandria, no templo de Taposiris Magna, avança o The Guardian.

Duas múmias da elite egípcia, que viveram na mesma altura da última rainha do Egipto, foram encontradas no templo que foi construído na delta do Nilo. Apesar de os túmulos estarem intactos há 2.000 anos, as múmias encontradas não estão bem preservadas devido à água que se infiltrou. “Apesar de agora estarem cobertas de pó por estarem no subsolo há 2.000 anos, na altura estas múmias estariam espetaculares. O facto de estarem cobertas em folhas de ouro mostram que foram membros importantes da sociedade”, explica Dr Glenn Godenho, professor de Egiptologia na Universidade de Liverpool que considerou o achado de “fenomenal”. É ele quem apresenta o documentário The Hunt for Cleopatra’s Tomb, onde se irão mostrar imagens da abertura do túmulo na quinta-feira, no Channel 5, no Reino Unido.

Os arqueólogos acreditam que poderão ser de pessoas que pertenceram ao seu círculo social. O raio-x das múmias indicam que se trata de uma mulher e de um homem.

Outra teoria sugere que se tratam de sacerdotes que desempenharam um papel fundamental no poder dos faraós. Uma das múmias tinha uma imagem escaravelho, que simboliza “renascer”, pintada a ouro na mão.

Kathleen Martínez, responsável pelas escavações, está a trabalhar em Taposiris Magna há cerca de 14 anos e está convencida que irão encontrar ali o túmulo de Cleópatra, uma vez que apenas uma pequena parte do templo foi explorada. Anteriormente, descobriu uma estátua decapitada de um faraó, que acredita ser o Rei Ptolemy IV. No altar do templo, onde os sacerdotes fazem as suas ofertas aos deuses, foram ainda encontras 200 moedas com a cara e o nome de Cleópatra.