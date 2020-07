O Benfica anunciou esta segunda-feira as conclusões do empréstimo obrigacionista de 2020-2023, revelando que a procura terá chegado perto dos 70 milhões de euros, tornando-se superior à oferta disponibilizada de 50 milhões. A emissão de obrigações arrancou no passado dia 29 de junho e terminou na última sexta-feira, dia 10 de julho, depois de o valor máximo ter subido 15 milhões de euros, dos iniciais 35 para os finais 50.

Em comunicado enviado à CMVM, a SAD encarnada adiantou então que, no total, a procura por obrigações atingiu os 69,497 milhões de euros, sendo que, no final da operação, o valor do empréstimo foi subscrito por um universo de 3.688 investidores. A grande maioria, cerca de 63%, subscreveu montantes entre os 1.500 e os 5.000 euros, 404 subscreveram entre 5.005 e 10.000 euros, 829 investiram entre 10.005 e 50.000 euros e 128 investidores aplicaram mais de 50 mil euros.

A emissão em causa terminou às 15h da passada sexta-feira, tendo como montante mínimo de subscrição 300 obrigações, à razão de cinco euros por obrigação (1.500 euros de investimento mínimo). A taxa de juro fixa prevista era de 4%, mais 0.25% do que o último empréstimo obrigacionista que a SAD encarnada tinha feito — em 2017 e cujo pagamento foi concluído já no decorrer deste ano.

Estes resultados permitem à Benfica SAD atestar o crédito no mercado financeiro e ainda reforçar a capacidade de tesouraria numa fase marcada pelas condicionantes financeiras provocadas pela pandemia — e principalmente numa altura em que se fala na possibilidade de um investimento forte na contratação de um novo treinador. Confirmada a venda do total dos 50 milhões de euros em obrigações, serão agora deduzidos 1,5 milhões de comissões de organização e coordenação global, de colocação e respetivos impostos, assim como de valores referentes ao trabalho de consultores e auditores, além dos custos de publicidade. Ou seja, em termos líquidos e tal como adiantaram os próprios responsáveis encarnados na altura em que o empréstimo foi aumentado de 35 para 50 milhões, a receita global da Benfica SAD será de 48.399.800 euros.

Sobre essa possibilidade de um forte investimento na contratação de um novo treinador para a equipa principal de futebol, nomeadamente sobre a hipótese Jorge Jesus, Domingos Soares de Oliveira disse esta segunda-feira que não confirma “qualquer contacto direto” com o ainda técnico do Flamengo. “O nosso presidente tem uma relação pessoal com Jorge Jesus, é normal que converse com ele. Não há nada oficial entre o Benfica e o treinador Jorge Jesus”, garantiu o CEO encarnado durante a conferência de imprensa por vídeoconferência para apresentar as conclusões do empréstimo obrigacionista.

Na altura do anúncio do novo empréstimo, Domingos Soares de Oliveira referiu ao Negócios que o objetivo era garantir à Benfica SAD uma “robustez de tesouraria suficientemente forte” para “fazer face a todos os compromissos, tanto internos como externos”, independentemente de qual for o “cenário de retoma das competições”.

“As emissões que tivemos ao longo dos últimos 16 anos foram feitas em ambientes diversos a nível desportivo e a procura foi sempre maior que a oferta, independentemente da posição que o Benfica ocupava na tabela classificativa. Taxa de 4%? Creio que todas as emissões de obrigações no retalho realizadas nos últimos anos tiveram taxas de juro superiores às da Benfica SAD. A razão por que continuamos a apresentar taxas mais baixas que outros emitentes tem naturalmente a ver com a perceção de risco que o mercado tem sobre cada uma das emissões e cada um dos emitentes. Neste caso, a subida relativamente a 2019 é de apenas 0,25%”, explicou o CEO do clube na entrevista ao Negócios.

Na mesma comunicação à CMVM em que anunciou o aumento do valor máximo do empréstimo obrigacionista, o Benfica fez ainda algumas alterações relativas à informação que constava no prospeto de emissão, nomeadamente a rescisão de contrato com Bruno Lage ou a confirmação de Nélson Veríssimo como treinador da equipa principal de futebol até ao final da temporada.

