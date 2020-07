A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) recebeu 5.437 reclamações no segundo trimestre deste ano, mais 288 do que no mesmo período do ano passado, foi esta segunda-feira divulgado.

“No segundo trimestre de 2020, a ERSE recebeu 5.437 reclamações, das quais 548 foram reaberturas de processos. Houve assim um ligeiro aumento relativamente ao número de reclamações registadas no segundo trimestre de 2019, verificando-se, contudo, uma descida em relação ao primeiro trimestre de 2020”, lê-se no Boletim Apoio ao Consumidor de Energia relativo ao segundo trimestre de 2020, hoje divulgado pela ERSE.

A ERSE adianta ainda que, durante o segundo trimestre de 2020 foram concluídos 5.219 processos, 2.638 dos quais tiveram origem nos livros de reclamações, físico e eletrónico.

Em 1.712 processos, a intervenção da ERSE traduziu-se na informação direta ao consumidor, procurando esclarecer o enquadramento legal e regulamentar aplicável à situação reclamada. Já o número de pedidos de informação recebidos na ERSE no mesmo período (565) aumentou quando comparado com o mesmo trimestre de 2019 (311), assim como relativamente ao primeiro trimestre de 2020 (455).

Segundo o regulador, o setor elétrico continua a ser alvo de mais reclamações, com valores ligeiramente superiores ao trimestre homólogo de 2019 (passou de 3.366 para 3.747). O fornecimento “dual” (de eletricidade e gás natural) e os “Outros Temas” (integram maioritariamente o subsetor dos combustíveis líquidos) acompanham também esta tendência de subida.

Apenas os setores do “Gás Natural” e do “GPL” canalizado apresentam uma descida no número de reclamações.

Já o número de pedidos de informação dirigidos à ERSE regista um aumento em todos os setores, quando comparado com o segundo trimestre de 2019.

Os temas mais reclamados pelos consumidores de eletricidade e do fornecimento “dual” continuam a ser a faturação e o contrato de fornecimento, assim como as questões relativas à qualidade de serviço comercial.

Também no setor do gás natural, mantém-se a maior incidência nos temas da faturação, seguindo-se os da contratação. Quanto aos pedidos de informação, os temas que suscitam mais questões aos consumidores de energia são os relativos à faturação, seguindo-se as questões ligadas ao contrato de fornecimento e tarifas e preços.