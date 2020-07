A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Serão, pelo menos, mais 15 dias de restrições apertadas na Área Metropolitana de Lisboa (AML) — em relação ao que vigora no resto do país — e, ainda mais, em 19 das freguesias onde foram identificados níveis de transmissão da Covid-19 elevados e onde foi necessário aplicar medidas de restrição maiores. O anúncio, que já tinha sido antecipado pelo primeiro-ministro, foi feito pela ministra de Estado e da Presidência Mariana Vieira da Silva, depois de uma reunião do Governo com os autarcas dos cinco concelhos onde se localizam as 19 freguesias mais afetadas: Lisboa, Sintra, Loures, Amadora e Odivelas (todos no distrito de Lisboa).

Uma reunião conjunta que demorou mais de duras horas e teve também a participação da ministra da Saúde, Marta Temido, do Ministro da Administração Interna, da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, na qualidade de Coordenador da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Ficou decidido estender o prazo do estado de Calamidade nas 19 freguesias, o estado de Contingência em toda a restante Área Metropolitana de Lisboa e o estado de Alerta na generalidade do país. A diretora-Geral da Saúde já tinha dito esta segunda-feira que o número de casos por 100 mil habitantes tinha reduzido nos últimos 15 dias, mas a diferença não é suficiente para que os níveis de alerta fossem alterados.

A taxa de incidência é menor que há 15 dias. Tendo novos casos, por cada 100 mil habitantes surgem hoje menos novos casos que há 15 dias. Assumir que temos de continuar e não temos condições para atenuar a situação nestas freguesias. Aquilo que vemos é uma situação decrescente que precisa de ser consolidada”, disse a ministra

Mariana Vieira da Silva frisou que a situação “carece de um forte acompanhamento” e não permite ao Governo e autarcas estarem “totalmente descansados”: o número de casos desceu de 154 para 121 por cada 100 mil habitantes nos concelhos de Lisboa, Sintra, Loures, Amadora e Odivelas segundo a ministra que acrescentou ainda que as 18 equipas multidisciplinares constituídas na AML puderam nos últimos 15 dias contactar “3.100 pessoas, infetadas ou que contactaram com infetados”.

Assim, nas 19 freguesias continuará a ser proibida a venda de álcool nas estações de serviço e nos estantes estabelecimentos após as 20 horas; o encerramento da generalidade dos estabelecimentos às 20 horas e as limitações nos ajuntamentos. Nas 19 freguesias em estado de calamidade manter-se-á a limitação de ajuntamentos de cinco pessoas, na Área Metropolitana de Lisboa de 10 pessoas e no restante território do país a 20 pessoas, um prolongamento daquilo que está em vigor desde o dia 1 de julho.

Na lista das zonas com maiores restrições vão manter-se todas as freguesias dos concelhos da Amadora e Odivelas; as freguesias de Queluz-Belas, Massamá-Monte Abrãao, Agualva- Mira-Sintra, Algueirão- Mem-Martins, Rio de Mouro e Cacém-São Marcos, no concelho de Sintra e, em Loures, as freguesias de Camarate, Unhos, Apelaão e Sacavém-Prior Velho; o concelho de Lisboa mantém apenas a freguesia de Santa Clara no mapa das zonas em Portugal com maiores restrições.