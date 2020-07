Facebook constrói robô que põe fibra óptica em redes de alta tensão

A empresa fundada e liderada por Mark Zuckerberg criou esta máquina para tornar mais barata a extensão e criação de redes de fibra ótica. Em comunicado, o Facebook diz que “independentemente da tecnologia de acesso usada, para suportar o aumento da capacidade atendida em uma região, a fibra deve ser levada para mais perto do utilizador final”. Este projeto foi feito no âmbito do programa Facebook Connectivity. A ideia de juntar os cabos a redes elétricas já existente surgiu ao perceber que em países como o Uganda esta solução podia ajudar a massificar as redes elétricas e a fibra ótica.

O Facebook Connectivity, em colaboração com vários parceiros, passou os últimos anos desenvolvendo uma solução de implantação de fibra aérea que usa um robô projetado para implantar com segurança um cabo de fibra ótica especializado em linhas de energia de média tensão (MV)”.

De acordo com os engenheiros do Facebook, “este sistema combina inovações nas áreas de robótica e design de cabos de fibra ótica para reduzir drasticamente o custo de implantação de fibra utilizando a infraestrutura elétrica. Embora tenha havido grandes melhorias na resistência e no tamanho de um cabo de fibra, bem como na quantidade de dados que um cabo pode transportar, ainda não existe uma solução amplamente aplicável para reduzir o custo de construção de fibra”.

O nosso objetivo é que esta tecnologia permita a construção igual de fibra em comunidades rurais e de baixa renda, bem como em comunidades ricas, com acesso aberto à fibra, preços justos e equitativos, preços decrescentes da capacidade à medida que o tráfego cresce e benefícios compartilhados da rede de fibra com a empresa elétrica”.

Até 2019, mais de 70% da população mundial vivia a 10 quilómetros de ligações por fibra ótica. “Isto foi dolorosamente ilustrado durante a recente pandemia, pois as comunidades tiveram que se adaptar ao uso quase constante de apps de uso intensivo de largura de banda necessários para o trabalho e a educação remotos”, esclarece a rede social.

Estes esforços do Facebook surgem numa altura em que muitos países estão a começar a investir em redes sem fios 5G. Contudo, a empresa de Zuckerberg está a focar-se nesta infraestrutura base — também para as redes 5G — que não chega ainda a mais de 3,5 mil milhões de pessoas em todo o mundo, como contou o Facebook ao CNet. As redes de fibra ótica permitem ligação estáveis e de rápida velocidade à internet. Com esta tecnologia, o Facebook quer reduzir em 10 vezes o preço da criação de infraestruturas de fibra ótica.