Kelly Preston, atriz e mulher de John Travolta, morreu este domingo após uma batalha de dois anos contra o cancro da mama, confirma a norte-americana People. Preston tinha 57 anos.

À publicação, um representante da família confirmou que Kelly Preston morreu na manhã de domingo e que atriz escolheu manter a batalha contra o cancro um assunto privado. Estava “há algum tempo” a receber tratamento médico e a receber o apoio da família e dos amigos mais próximos. “Ela era uma alma brilhante, bonita e amorosa, que se importava profundamente com os outros e que trouxe vida a tudo o que tocou.” A família pede agora privacidade.

Entretanto, o próprio John Travolta confirmou também a notícia através do Instagram, num post dedicado a Kelly Preston: “É com o coração muito pesado que informo que a minha linda esposa Kelly perdeu a sua batalha de dois anos contra o cancro de mama. Ela travou uma luta corajosa com o amor e o apoio de tantos. (…) O amor e a vida de Kelly sempre serão lembrados. Vou precisar de algum tempo para estar lá para os meus filhos que perderam a mãe. Perdoem-me por antecedência se não tiverem notícias nossas durante algum tempo”.

Preston, que era casada com o também ator John Travolta há quase 30 anos, era mãe de três filhos: Ella, de 20 anos, Benjamin de 9 anos e Jett, que morreu em 2009 quando tinha apenas 16 anos.

A atriz nasceu a 13 de outubro de 1962, em Honolulu, no Havai, e estudou representação na Universidade do Sul da Califórnia. Depois de alguns pequenos papéis para a televisão, a grande oportunidade no cinema surge com o filme “Mischief -Jovens e Apaixonados” de 1985. Outros títulos sucedem: “Gravidade Zero”, de 1986, “Jerry Maguire”, de 1996, ou “Por Amor”, de 1999, onde contracena ao lado de Kevin Costner. O último papel foi em 2018 ao lado do marido em “Gotti“.

A história de amor de Preston e Travolta durou décadas: o ator pediu-lhe em casamento na passagem de ano de 1991, em Gstaad, na Suíça, e os dois casaram-se em setembro desse ano, já a atriz estava grávida do primeiro filho — Jett morreu aos 16 anos no decorrer de uma viagem com a família às Bahamas; segundo a autópsia, morreu na sequência de uma crise convulsiva como consequência do autismo de que o jovem sofria.

A última publicação de Kelly Preston na respetiva conta de Instagram tem três semanas e corresponde à celebração do Dia do Pai.