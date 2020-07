O Movimento pela Autonomia da Escola de Gestão de Idanha-a-Nova (ESGIN) disse esta segunda-feira que o processo de reestruturação do Politécnico de Castelo Branco “é injusto” e que implica a perda da sede da escola e a sua autonomia.

Continuamos sem perceber de que forma é que este cenário contribui para o desenvolvimento do IPCB (Instituto Politécnico de castelo Branco) ou o porquê de ficarem as quatro escolas com sede em Castelo Branco”, refere, em comunicado enviado à agência Lusa, o Movimento pela Autonomia da ESGIN.