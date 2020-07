A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

A pandemia de Covid-19 já custou até ao momento uma perda de receita de dois milhões de euros à Universidade de Lisboa, adiantou à Lusa o reitor António Cruz Serra, que admite uma “situação muito complicada” na universidade.

A situação é muito complicada por causa da pandemia. As pessoas não estão a perceber que as universidades estão a perder uma enorme quantidade de receita”, disse Cruz Serra.

Manter em funcionamento as cantinas, com todas as despesas associadas, sem que se vendam quaisquer refeições, a abertura e manutenção dos jardins botânicos e dos museus, assim como do estádio universitário, sem qualquer receita neste momento, representa o suportar de custos avultados para a instituição, explicou o reitor.