O parlamento angolano vota na terça-feira, na generalidade, a proposta de Orçamento Geral do Estado 2020 (OGE) revisto, documento elaborado com “pragmatismo e realismo”, disse a ministra das Finanças de Angola, Vera Daves.

A proposta de OGE 2020 revisto, devido à pandemia da Covid-19, está estimado em 13,5 biliões de kwanzas (20,3 mil milhões de euros), com um défice de 4% face à proposta anterior.

A ministra das Finanças de Angola, em entrevista publicada esta segunda-feira pelo Jornal de Angola, destacou que o orçamento revisto acautela que se onere ainda mais o contribuinte.

Não é fácil este exercício numa nação como a nossa, em que há tantos desafios a que fazer face, do ponto de vista social, do ponto de vista dos incentivos económicos, do ponto de vista das infraestruturas, mas temos de, cada vez mais, encontrar soluções e modelos em que tenhamos a participação ativa do setor privado, e o Estado possa viver de acordo com as suas possibilidades”, disse a governante.