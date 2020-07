*Em atualização

reeleição de Andrzej Duda, se se confirmar, será feita ao sprint nesta segunda volta, mostra uma sondagem noticiada pela Reuters e pela BBC, com o atual presidente a receber 50,8% dos votos, uma vantagem de apenas 1,6 pontos percentuais face ao candidato concorrente. O estudo revela as intenções de voto à saída das urnas, mas já integra também resultados oficiais.

Andrzej Duda é um aliado dos nacionalistas do partido Lei e Justiça, que governa a Polónia de forma consecutiva há cerca de uma década.

Com este resultado, a Reuters sublinha que o governo polaco terá margem para aprofundar reformas conservadoras, nomeadamente no sistema judicial, e continuar a combater as ideias liberais defendidas pela oposição, como o aborto ou os direitos dos homossexuais.

Um discurso de Duda sobre os direitos dos homossexuais deu polémica antes das eleições, quando se referiu a uma “ideologia” mais destrutiva do que o comunismo.

O candidato concorrente, o liberal Rafal Trzaskowski, presidente da Câmara de Varsóvia apoiado pela Plataforma Cívica, o maior partido da oposição, tem 49,2%, de acordo com as sondagens. Trzaskowski apoia uma agenda mais progressista e uma maior integração na União Europeia.

No cargo há cinco anos, Andrzej Duda venceu a primeira volta, a 28 de junho, com 43,5% dos votos. Rafal Trzaskowski obteve 30,5%.