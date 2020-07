O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, gravou esta segunda-feira uma mensagem em vídeo onde apelou aos portuenses para que, dada a proximidade do fim do Campeonato Nacional de Futebol, a 26 de julho, e da final Taça de Portugal, a 1 de agosto, “mantenham o mesmo civismo e atitude responsável que têm adotado nos últimos meses”.

Em plena pandemia mundial, mandam as normas da Direção Geral de Saúde que as concentrações sejam evitadas, apesar de os adeptos gostarem tradicionalmente de celebrar na rua este tipo de acontecimentos.

“Tenho que apelar ao civismo e ao espírito de solidariedade de todos para que compreendam que aquilo que foi conseguido nos últimos meses a pulso na cidade, com muitos sacrifícios individuais, tem de ser continuado”, assinala o presidente da Câmara do Porto no vídeo.

Além do apelo para que os cidadãos cumpram as leis em vigor, Moreira que dirige ainda um outro pedido, desta feita à comunicação social. “Queria também apelar à comunicação social, porque ela própria tem um papel determinante para evitar as concentrações de adeptos e espero assim que possamos, cada um de nós, de acordo com as nossas opções e preferências clubísticas, celebrar, mas celebrar de forma civilizada como temos sabido celebrar neste tempo tão difícil para todos”, conclui.