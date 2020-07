O tempo quente que se vai sentir durante esta semana, devido a um anticiclone localizado a nordeste dos Açores, coloca esta segunda-feira quinze concelhos em risco máximo de incêndio e treze distritos sob alerta amarelo até às 21h. As temperaturas máximas e mínimas vão continuar a subir em todo o país. No entanto, há a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais da faixa costeira ocidental.

Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Torre de Moncorvo (Bragança), Figueira de Castelo Rodrigo, Trancoso (Guarda), Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei (Castelo Branco), Nisa, Marvão, Gavião (Portalegre), Mação, Abrantes, Sardoal (Santarém), Tavira, Castro Marim e Alcoutim (Faro).

O IPMA colocou também em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos de todos os distritos (18) de Portugal continental. Pelo menos até ao final da semana vai manter-se o risco de incêndio máximo e muito elevado em muitos concelhos do continente por causa do tempo quente.

Sob aviso até às 21h00 desta segunda-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima estão os distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja.

O IPMA prevê a continuação de tempo quente, com uma subida gradual a partir de esta segunda-feira e pelo menos até sexta-feira. Durante esta semana a temperatura máxima deverá variar entre 30 e 35 graus Celsius no litoral, devendo atingir valores entre 35 e 40 graus nas regiões do interior.

Também a temperatura mínima apresenta tendência para uma subida gradual, com valores que deverão ser superiores a 20 graus em grande parte do território continental, em especial no interior e no sotavento algarvio, e que são classificadas como noites tropicais.

Aguarda-se também vento em geral fraco do quadrante norte, soprando temporariamente moderado a partir do início da tarde, e sendo por vezes forte nas terras altas até meio da manhã e a partir do final da tarde. A previsão aponta ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais da faixa costeira ocidental e pequena subida de temperatura.

De acordo com o IPMA, os valores de temperatura estão acima do habitual para a época do ano e esta persistência poderá levar a uma situação de onda de calor em diversos locais do país, em especial no interior.

Na origem do tempo quente está um “anticiclone localizado a nordeste dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, em conjunto com um vale depressionário desde o norte de África até à Península Ibérica, origina o transporte de uma massa de ar quente do norte de África a qual será responsável pela persistência de valores elevados de temperatura ao longo da semana”.