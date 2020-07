Estamos a horas de conhecer pela via oficial o primeiro SUV eléctrico da BMW, mas o novo iX3 foi vítima de mais uma fuga daquelas que, por vezes, precedem as apresentações institucionais e já se mostra por completo num vídeo acessível no YouTube (que pode ver abaixo).

Tal como era de esperar, à primeira vista estamos perante um X3 convencional. Só depois de atentar na grelha e nos detalhes a azul, entre outros pormenores, é que se torna evidente que se trata de um SUV com pendor ecológico. Em concreto, assente na mesma plataforma que serve os restantes X3 (a CLAR), mas, neste caso, a acolher um conjunto eléctrico composto por uma bateria de iões de lítio com 74 kWh de capacidade, cuja energia é fornecida a um motor eléctrico montado no eixo da frente (o iX3 só estará disponível com tracção dianteira) com 210 kW, ou seja, 286 cv e 400 Nm de binário. De acordo com dados previamente fornecidos pela BMW, o alcance em WLTP rondará os 440 km.

O BMW iX3 é produzido exclusivamente na China, ao contrário do que sucede com os restantes adversários, pois o I-Pace sai das instalações da Magna Steyr (Áustria), o Mercedes EQC é fabricado em Bremen e o Audi e-tron é construído em Bruxelas. Embora apresentado este ano, o primeiro SUV eléctrico da BMW não deverá chegar aos concessionários europeus antes de 2021, prevendo-se que as vendas arranquem antes disso.