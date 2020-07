O apresentador de “Caçadores de Mitos” morreu aos 49 anos. As causas da morte não foram divulgadas, no entanto, a revista The Hollywood Reporter avança que o Grant Imahara terá morrido devido a um aneurisma.

A notícia foi confirmada pelo Discovery Channel através do Twitter. “Estamos de coração partido por ouvir a triste notícia sobre o Grant. Era uma parte importante da nossa família Discovery e um homem maravilhoso. Os nossos pensamentos e orações estão com ele e com a sua família”, pode ler-se.

We are heartbroken to hear this sad news about Grant. He was an important part of our Discovery family and a really wonderful man. Our thoughts and prayers go out to his family. ???? https://t.co/5k3GydZCzn — Discovery (@Discovery) July 14, 2020

Grant Imahara era engenheiro electrotécnico e antes de entrar para o programa “Caçadores de Mitos”, destacou-se na produção de efeitos especiais para a indústria cinematográfica. Criou Geoff Peterson, o robô do programa “The Late Late Show”, com Craig Ferguson. Nos últimos anos fez participações em vários programas de televisão, como A Teoria do Big Bang, Dois Homens e Meio e deu vida à personagem de Hikaru Sulu em Star Trek Continues.