O treinador do Rio Ave foi vítima de um assalto à porta de casa, no centro da cidade de Braga, tendo sido posteriormente agredido, avança o jornal Diário do Minho.

De acordo com o jornal, Carlos Carvalhal estava a chegar a casa quando foi abordado por quatro indivíduos encapuzados e ameaçado com uma arma branca. Os assaltantes tentaram levar dinheiro e agrediram o técnico após este resistir ao assalto.

Os ladrões acabaram por se colocar em fuga.

Carlos Carvalhal ficou ferido, mas recusou assistência hospitalar. A PSP de Braga foi chamada ao local, tomou conta da ocorrência e investiga o caso.