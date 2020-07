A distância entre o Porto e o Douro vai ficar ainda mais curta a partir deste próximo dia 18 de julho, sábado, com a “mudança” temporária do chef Pedro Lemos — que tem uma estrela Michelin na sua casa portuense — para a Quinta do Bonfim, em pleno Douro vinhateiro. O cozinheiro vai dar vida à “Casa dos Ecos”, restaurante pop-up (temporário, entenda-se) com prazo de validade que termina em meados de novembro.

A notícia é comunicada pela família Symington, gigantes de tradição duriense, via comunicado. Nele explica-se que o restaurante terá como cartão de visita “o melhor dos produtos de época do Douro”, entre eles, claro, o vinho do Porto. “O chef Pedro Lemos irá recorrer à produção local para elaborar uma ementa em constante atualização”, esclarecem ainda, afirmando que esta “Casa dos Ecos” vai estar em funcionamento até durante a época das vindimas. A ementa terá “pratos regionais do Douro”, feitos com “recurso a técnicas tradicionais, incluindo confeção em forno de lenha”. A carta de vinhos, claro, servirá s néctares do portefólio da família Symington.

A Casa dos Ecos vai morar na Quinta do Bonfim, no ponto mais elevado da propriedade, estando rodeada de vinhas por todo o lado. A vista, escusado será dizer, terá o rio Douro e seus socalcos como protagonistas.

Casa dos Ecos

Abre dia 18 de julho, sábado

De terça-feira a domingo, das 12h às 21h

Reserva através de info@casa-dos-ecos.com

935 452 975