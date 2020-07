Pestanas longas, intensas e definidas são um sonho para a maioria das mulheres. E, no mundo em que vivemos agora, nunca os olhos tiveram tanta importância na forma como comunicamos ou somos vistas. Provavelmente, também já deu por si a sorrir ou a expressar-se sem se lembrar que está com uma máscara posta. Os olhos ganharam, nos dias de hoje, ainda mais destaque na forma como nos apresentamos ao mundo.

Infelizmente, usar pestanas falsas todos os dias pode ser um grande desafio para muitas mulheres. É caro, as manutenções são demoradas e, em geral, aplicá-las todos os dias pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Se não se entende com toda a logística de pestanas magnéticas, extensões ou mesmo as de colar diariamente, há formas de intensificar, destacar e alongar as naturais de forma rápida e prática no dia-a-dia. E é aqui que chegamos à nova Falsies Lash Lift de Maybelline NY, uma máscara desenvolvida para proporcionar um alongamento e volume dramáticos, com um resultado semelhante ao dos lifts de pestanas profissionais.

O resultado? Intenso, impactante, forte. Em segundos, vai ter pestanas mais alongadas, suaves, sem grumos e separadas durante horas.

Mas, para conseguir um olhar ainda mais expressivo, damos-lhe cinco dicas aliadas a este novo produto da Maybelline que vão dar-lhe pestanas longas e definidas num piscar de olhos.

1. Use sempre um enrolador de pestanas

O enrolador vai tornar-se no seu melhor amigo assim que o experimentar. É para ser usado com as pestanas limpas, caso contrário corre o risco de as arrancar. E a sua aplicação é simples: olhe para baixo e prenda o enrolador o mais próximo possível da pálpebra e mantenha-o apertado por dez segundos. Este gesto vai levantar as pestanas para que, após a aplicação da máscara, estas fiquem curvadas por mais tempo. Depois, basta colocar o Falsies Lash Lift de Maybelline NY.

2. Aplique duas camadas de máscara

A aplicação de duas camadas vai fazer as pestanas parecerem mais grossas e longas. Aplique uma camada de máscara na raiz das pestanas para lhe dar curvatura e, de seguida, aplique outra camada do meio para as pontas para efeito de extra alongamento.

3. Tire partido da escova da sua máscara

As máscaras de pestanas trazem escovas próprias para a sua finalidade. Há escovas de cerdas naturais ou de silicone, cónicas, curvadas, estreitas ou mais cheias e está tudo relacionado com o efeito que vão proporcionar. Na Falsies Lash Lift de Maybelline NY, a escova de dupla curvatura e em forma de ampulheta proporciona um resultado intenso e impactante porque chega a todas as pestanas, mesmo às mais curtas.

Dica: Com a ajuda da escova de dupla curvatura, aplique a máscara da raiz às pontas, em movimentos ziguezague, para um efeito lift de pestanas em segundos. Repita o gesto, sem deixar secar entre aplicações.

4. Dê uma ajudinha com a maquilhagem

Se não é fã de olhos carregados nem de muita maquilhagem, há pequenos truques que pode fazer e que são simples no dia a dia. Um lápis nude ou branco ao longo da linha d’água vai abrir o olhar e um pouco de iluminador por baixo da curvatura da sobrancelha vai dar ainda mais expressão às pestanas.

5. Não se esqueça do corretor de olheiras

Uns olhos expressivos pedem um olhar rejuvenescido, descansado. Por isso, nesta altura em que é tão fulcral realçar o olhar, torna-se importante disfarçar sinais de cansaço. Opte por utilizar um creme hidratante próprio para a zona dos olhos e um corretor que elimine o tom das suas olheiras.

Pode comprar a nova Falsies Lash Lift de Maybelline NY online na Pluricosmética, Loja do Shampoo e Skin.pt e em super e hipermercados. E tem também a versão waterproof para que nem na praia ou na piscina as suas pestanas percam o efeito extra volume.