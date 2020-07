A plataforma de streaming Disney+ vai estrear em 2021 uma nova série produzida pela Lucasfilm. “Star Wars: The Bad Batch” acompanha os clones experimentais de elite “Bad Batch”, apresentados pela primeira vez numa outra série, “The Clone Wars”, no rescaldo da Guerra dos Clones.

Os “Bad Batch” são “um esquadrão único de clones que diferem geneticamente dos seus pares do Exército de Clones”, pois “possuem uma habilidade única que os torna em soldados extraordinariamente eficazes e numa fantástica tripulação”, explicou o Disney+ num comunicado emitido esta terça-feira. “Na era pós-Guerra dos Clones, vão levar a cabo missões mercenárias extraordinárias, enquanto lutam para se manterem à tona e encontrarem um novo propósito.”

“Star Wars: The Bad Batch” foi produzido por Dave Filoni (“The Mandalorian,” “Star Wars: The Clone Wars”) e conta com Carrie Beck (“The Mandalorian,” “Star Wars Rebels”) como co-produtora executiva e Josh Rimes (“Star Wars Resistance”) como produtor. A série foi realizada por Brad Rau (“Star Wars Rebels,” “Star Wars Resistance”) e o guião foi escrito por Jennifer Corbett (“Star Wars Resistance,” “NCIS”).

