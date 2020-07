Um jovem de 20 anos morreu na segunda-feira ao início da noite na sequência de um despiste da máquina de rasto que conduzia, em Silves, distrito de Faro, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Faro, explicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS). O alerta para o acidente, no Sítio de Bastos, concelho de Silves, foi dado pelas 19h50.

A mesma fonte adiantou que o acidente ocorreu numa zona conhecida por “subida impossível” e no local estiveram um total de 18 operacionais, apoiados por seis viaturas.

Além da VMER, deslocaram-se elementos dos Bombeiros Voluntários de Sines e da GNR, que tomou conta do acidente.