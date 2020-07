“Temos de falar por nós mesmas e por outras [pessoas] que lutam para serem ouvidas.” As palavras são de Meghan Markle e fazem parte daquele que pode ser considerado o discurso com maior destaque desde que abandonou a família real, tal como escreve a Sky News.

O discurso foi previamente gravado a propósito da Girl Up 2020 Leadership Summit. Nele, a duquesa de Sussex dirige-se à audiência composta por jovens mulheres, apelando que estas “abafem o barulho” de vozes negativas e que falem mais alto mesmo quando isso deixa outros desconfortáveis.

"This is a humanity that desperately needs you."

The Duchess of Sussex is taking part in the @GirlUp Leadership Summit, a gender equality initiative founded by the UN Foundation to help support UN agencies that focus on adolescent girls.

— SkyNews (@SkyNews) July 14, 2020