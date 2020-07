Depois de ter gravado um vídeo esta segunda-feira, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, voltou a pedir uma atitude responsável aos adeptos de futebol, uma vez que se aproxima o desfecho do campeonato nacional e da Taça de Portugal, a 1 de agosto.

À margem da apresentação da 7ª edição da Feira do Livro, o autarca sublinhou que as celebrações relativas à final do campeonato de futebol não têm data marcada. “Ao contrário de outros eventos, aqui não sabemos quando vai suceder, em que dia e em que momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana ou duas semanas. Não é possível, nesta matéria, tomar essas medidas de prevenção.”

Espera-se que, em caso de vitória, os adeptos do Futebol Clube do Porto se concentrem, ainda que dentro dos carros, tanto na Alameda do Estado do Dragão como na Avenida dos Aliados, mas no que toca ao encerramento do trânsito, Rui Moreira remete essa decisão para a PSP. Contactada pelo Observador, a PSP garante não ter nada planeado nesse sentido e adianta que esse pedido terá que ser feito pela autarquia.

“Não me pode perguntar uma coisa que eu não sei, nem quem vai ganhar ou em que momento. Não se pode aqui ter o mesmo grau de previsibilidade que uma organização que houve noutras circunstâncias”, sublinhou Rui Moreira, e acrescentou com ironia. “Eu já olhei para a minha bola mágica e ela não me responde, não me diz. Da mesma maneira, já liguei várias vezes ao Covid e ele nunca me atendeu. Portanto, há coisas que não nos podem pedir para sabermos.”

Tal como afirmou no vídeo desta segunda-feira, o independente referiu que a população portuense “tem sabido celebrar momentos muito importantes na cidade” e espera que num cenário de vitória do Futebol Clube do Porto todos “tenham a contenção necessária para não estragarmos aquilo que, muito esforço e sacrifício, temos conseguido”.

“Sabemos que temos um problema pandémico, uma situação que não está controlada no país (…) Apesar de tudo, a situação na região está mais ou menos controlada, mas não está debelada”, alertou. O apelo de Rui Moreira estende-se também à comunicação social, que pela sua presença “também proporciona ajuntamentos”. “Espero que auxiliem uma causa nobre de todos nós que é evitar contaminações e problemas”, concluiu.