A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A app de rastreio portuguesa para a Covid-19, a Stayaway, vai ser lançada até ao final de junho. A garantia foi dada ao Expresso pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), através do coordenador do projeto, Rui Oliveira. O INESC TEC tinha a “expetativa” de lançar a app em “meados de julho”. Nos próximos dias vai ser lançado um teste piloto nacional.

A Stayaway tem sido anunciada desde abril como uma das soluções para controlar a propagação da pandemia de Covid-19. Contudo, depois de não ter sido lançada em maio e junho, como chegou a ser esperado, esta solução tem encontrado alguns impasses. A 29 de junho, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), divulgou a sua deliberação sobre o tema. Apesar de não ter sido um parecer negativo, esta entidade afirmou que esta app tem riscos que podem comprometer a privacidade dos utilizadores.

Ao contrário de outros sistemas de geolocalização, esta app utiliza a tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE). Teoricamente, esta solução permite anonimizar os dados dos utilizadores guardando-os apenas no dispositivo. Na semana passada, o INESC TEC tinha dito ao Observador que esta debileração do INESC TEC não punha em causa a app desenvolvida. Além disso, referia que para responder às dúvidas da CNPD podia ser necessário mudar apenas o o AIPD (Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados), o documento que a comissão analisou (a CNPD não analisou diretamente a app).

Quanto a uma das principais críticas da CNPD, de a app estar dependente de ferramentas da Apple e da Google para funcionar, o investigador justificou-se: “Teria várias desvantagens [não utilizar a tecnologia das empresas] e, em última análise, não permitiria que a aplicação funcionasse em segundo plano o que, na prática, a tornaria inútil”. Mesmo assim, Rui Oliveira afirmou ao mesmo jornal que o INESC TEC tem tentado “que a Google e a Apple abram o código das partes relevantes da API”.

Ao Expresso, Rui Oliveira avançou também que esta semana vão ser realizados “testes de escalabilidade, tolerância a faltas e segurança com todo o software em ambiente de produção”. A informação de que os testes iam começar esta semana foi avançada, no sábado, pelo Público. Nesta informação, este jornal revelava que os participantes do inquérito online “Diários de uma Pandemia”, criado em março por este meio em parceria com o INESC TEC, deviam ser os primeiros a ter acesso.

O INESC TEC está a desenvolver a Stayaway com a colaboração do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), com Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), e com a Keyruptive e Ubirider. De acordo com este centro de investigador, o Governo tem acompanhado este projeto através dos Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Economia e Transição Digital e da Saúde.