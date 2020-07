O Estado-Maior-General das Forças Armadas assinou um memorando de entendimento para a criação do primeiro centro de excelência da NATO em informação Marítima Geoespacial, Meteorológica e Oceanográfica (MGEOMETOC) em Portugal, anunciou esta terça-feira o organismo.

Este ato constituiu mais um passo para a acreditação daquele que será o primeiro centro de excelência da Aliança Atlântica em território nacional, que conta já com a participação de Espanha, Roménia e Turquia, estimando-se a possível adesão futura de outras nações aliadas”, realça a nota publicada no sítio oficial na Internet do Estado-Maior-General das Forças Armadas.