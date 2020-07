Nos piores meses da pandemia, houve um forte aumento da procura de crédito por parte das empresas e uma queda acentuada dos pedidos de particulares, sobretudo no segmento destinado ao consumo. Apesar disso, a banca negou mais pedidos de financiamento, sobretudo no crédito à habitação.

As conclusões são do inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito, relativo ao segundo trimestre de 2020, publicado pelo Banco de Portugal e citado pelo Jornal de Negócios.

Sobre os créditos, a conclusão é clara: “Os critérios de concessão de crédito a empresas e particulares tornaram-se mais restritivos face ao trimestre anterior especialmente nos empréstimos de longo prazo, no caso das empresas, e no crédito ao consumo, nos particulares.” O motivo, lê-se no inquérito, está relacionado com “a perceção de riscos associada à situação, as perspetivas económicas gerais”, à “qualidade creditícia do mutuário” e aos riscos “associados às garantias exigidas”.

Apesar de a banca reconhecer que “a proporção de pedidos de empréstimo rejeitados aumentou”, o documento não detalha números absolutos, referindo apenas que a tendência foi verificada tanto em relação a empresas como a particulares, “mas especialmente no caso dos particulares, tanto para habitação como para consumo”.