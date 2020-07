As contas de Twitter de várias personalidades mundiais, incluindo Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk ou a Apple, foram esta quarta-feira alvo de um ataque informático e publicaram mensagens relacionadas com um esquema fraudulento que envolve pagamentos na moeda virtual Bitcoin.

A maioria dos tweets já foram entretanto apagados, mas ainda não há informações sobre quem esteve por trás do ataque.

Embora com pequenas diferenças, as mensagens publicadas pelas várias contas eram muito semelhantes e davam todas conta de um esquema alegadamente lucrativo: era apresentado um endereço para o envio de Bitcoins e era prometido que o valor seria duplicado — tudo isto disfarçado de iniciativa promocional.

They got the former president… pic.twitter.com/1KKkcoSWYE

— Brian Stelter (@brianstelter) July 15, 2020