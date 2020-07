“Whiplash”, filme de 2014, é um ótimo exemplo. Esteve nomeado para as principais categorias dos Óscares, entre Melhor Filme e Melhor Argumento Adaptado, mas somente para uma de representação: a de Melhor Ator Secundário, onde acabou por ganhar, através de uma interpretação brilhante de J. K. Simmons no papel do implacável professor Terence Fletcher. É um filme onde o ator secundário se sobrepôs ao principal para se tornar o verdadeiro destaque. E era precisamente isso que o Sporting queria fazer esta quarta-feira no Dragão.

De forma atípica mas natural tendo em conta as circunstâncias, apenas uma das duas equipas mais mencionadas em dia de Clássico entrava em campo. A possibilidade de o FC Porto terminar a noite desta quarta-feira como novo campeão nacional, já que só precisava de um ponto para garantir desde já o primeiro lugar no final da temporada, tornava o Benfica o outro protagonista da partida do Dragão, por ser o provável derrotado no final dos 90 minutos. O Sporting, o verdadeiro adversário dos dragões, parecia cair para o fosso do ator secundário. E era precisamente isso que Rúben Amorim queria evitar esta quarta-feira no Dragão.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Sporting, 2-0 32.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: João Pinheiro (AF Braga) FC Porto: Marchesín, Wilson Manafá, Mbemba, Pepe, Alex Telles (Diogo Leite, 84′), Danilo, Loum, Otávio (Romário Baró, 90+3′), Fábio Vieira (Vítor Ferreira, 72′), Luis Díaz (João Mário, 84′), Marega (Soares, 90+3′) Suplentes não utilizados: Diogo Costa, Tomás Esteves, Zé Luís, Fábio Silva Treinador: Sérgio Conceição Sporting: Maximiano, Eduardo Quaresma (Tiago Tomás, 78′), Coates, Borja, Ristovski (Rafael Camacho, 73′), Matheus Nunes, Wendel, Nuno Mendes, Gonzalo Plata (Francisco Geraldes, 54′), Jovane Cabral (Joelson Fernandes, 78′), Sporar Suplentes não utilizados: Renan, Gonçalo Inácio, Luís Neto, Battaglia, Doumbia Treinador: Rúben Amorim Golos: Danilo (64′), Marega (90+1′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Jovane (39′), a Alex Telles (49′), a Pepe (57′), a João Mário (88′), a Wendel (90+7′)

Depois de ganhar ao Tondela na quinta-feira, de ter visto o Benfica empatar com o Famalicão e depois vencer o V. Guimarães, o FC Porto entrava na 32.ª jornada da Liga com a vontade natural de não querer voltar a adiar o título — até porque, pela primeira vez nesta epopeia, dependia apenas de si mesmo para chegar ao objetivo de reconquistar o Campeonato. E era precisamente isso que Sérgio Conceição queria alcançar esta quarta-feira no Dragão.

Do outro lado, do lado do ator secundário, o Sporting procurava manter-se invicto com Rúben Amorim e queria ganhar ainda mais vantagem para o Sp. Braga no terceiro lugar, já que entrava em campo depois de os minhotos terem empatado com o Belenenses SAD na Pedreira. Assentes numa exibição tímida contra o Santa Clara onde o resultado foi melhor do que o jogo em si, os leões queriam capitalizar os bons indicadores dados pelos jovens Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Matheus Nunes e Jovane Cabral, aliados ao bom momento de Wendel, para surpreender no Dragão e procurar estragar a festa antecipada do FC Porto. E era precisamente isso que Sérgio Conceição queria impedir esta quarta-feira no Dragão.

Fábio Vieira é titular pela 1.ª vez na equipa principal do ????FC Porto ⚠O ????????internacional Sub 21 tinha sido suplente utilizado em 5 jogos esta época (total de 80 minutos) pic.twitter.com/sh4bN07w1k — playmakerstats (@playmaker_PT) July 15, 2020

Sem Sérgio Oliveira, lesionado, e sem Corona e Uribe, ambos castigados por acumulação de cartões amarelos, Sérgio Conceição optava por retirar uma peça ao ataque, deixando Soares no banco, para reforçar o setor intermédio: Loum, Danilo, Fábio Vieira e Luis Díaz eram todos titulares, sendo que o jovem médio se estreava no onze dos dragões. Do outro lado, Rúben Amorim não surpreendia e só lançava Borja no lugar do também castigado Acuña, enquanto terceiro central.

O jogo arrancou com velocidade e logo com um golo anulado. Nuno Mendes subiu pelo corredor esquerdo, rematou para defesa de Marchesín e Sporar apareceu na recarga para bater o argentino (1′); o lance, porém, foi anulado pelo VAR por posição irregular do avançado leonino. Do outro lado e antes ainda de estar cumprido o quarto de hora inicial, a história foi semelhante. Luis Díaz aproveitou um passe em profundidade de Fábio Vieira para aparecer na cara de Max e marcar mas dominou a bola com a mão e a jogada também não valeu (10′). Em resumo e em 15 minutos, só um remate foi feito no Dragão — o de Nuno Mendes logo aos 15 segundos.

Num jogo com pouca baliza, muito discutido na zona do meio-campo e com as duas equipas encaixadas e sem espaço nem criatividade para desenhar lances disruptivos, Otávio ainda assustou Max com um remate rasteiro de longe que passou ao lado (24′) e Jovane cabeceou por cima (34′) depois de Manafá ter falhado por completo a marcação ao jovem avançado na sequência de um canto. A partida desenrolou-se aos repelões, principalmente nos últimos 10 minutos, e nem FC Porto nem Sporting conseguiam impor uma ideia de jogo coerente que não fosse previsível para o adversário. Com poucos lances de perigo, dois golos anulados e uma qualidade bem abaixo da média, o Clássico foi para o intervalo ainda com um nulo no marcador — e com o FC Porto a 45 minutos de ser novamente campeão nacional.

???????? INTERVALO | Porto 0 – 0 Sporting Clássico equilibrado mas sem golo, com um resultado que, a manter-se, consagrará os "dragões" no final da partida ???? Powered by @betpt #LigaNOS #FCPSCP #DragõesJuntos #DiaDeSporting pic.twitter.com/IMRrtkczup — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) July 15, 2020

