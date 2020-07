A GNR deteve um homem de 72 anos por suspeitas de autoria de um incêndio rural no concelho de Mafra, no distrito de Lisboa, foi hoje anunciado.

O homem encontrava-se a efetuar trabalhos de corte de um poste de eletricidade que se encontrava no solo, com recurso a uma rebarbadora, provocando a emissão de fagulhas que originaram o incêndio” na localidade de Sangalhos, descreve a GNR em comunicado.

O homem alertou as autoridades para o sucedido e tentou extinguir o fogo, mas as condições climatéricas não permitiram e as chamas acabou por alastrar.

De acordo com a GNR, a maioria dos incêndios registados no último ano teve origem em trabalhos de gestão de combustível, queimadas e queimas de sobrantes de exploração.

Nesse sentido, a autoridade alerta para que se evitem comportamentos de risco nos espaços florestais e agrícolas.