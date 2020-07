A família de George Floyd apresentou esta quarta-feira uma queixa-crime contra o município de Minneapolis e contra quatro polícias pela responsabilidade na morte do afro-americano às mãos da polícia, em maio, anunciaram os advogados.

Não foi apenas o joelho do agente Derek Chauvin sobre o pescoço de George Floyd durante oito minutos e 46 segundos. Foi o joelho de todo o serviço de polícia de Minneapolis […] que o matou”, afirmou Ben Crump, principal advogado da família, no tribunal da cidade capital do Estado de Minnesota.