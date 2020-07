Em direto/ FC Porto-Sporting. O segundo clássico à quarta-feira, o primeiro clássico à porta fechada e o clássico dia P das decisões na Liga

Dragão recebe a partir das 21h30 aquele que pode ser o jogo do título, com o FC Porto a precisar apenas de um empate para se sagrar campeão no primeiro clássico com o Sporting jogado sem adeptos.