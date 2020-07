A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Um homem esfaqueou um idoso de 77 anos após ter sido chamado à atenção por não estar a usar máscara, no estado norte-americano de Washington. Após abandonar o local, o suspeito foi intercetado pela polícia e abatido.

Segundo a BBC, as autoridades indicam que o incidente teve início numa loja perto da localidade de Lansing, onde Sean Ruis, de 43 anos, agrediu o idoso por este o alertar para o uso da máscara.

O suspeito abandonou o local do crime de carro, tendo sido, cerca de meia hora depois, intercetado por uma agente da polícia e acabou por ser baleado mortalmente após ter “pulado” na direção da polícia.

O departamento de Eaton County divulgou as imagens do confronto entre o suspeito e a agente. De acordo com a polícia, o suspeito ofereceu resistência, estava armado e ainda lutou com a polícia antes de ser abatido.

O suspeito foi declarado morto no hospital. O idoso está hospitalizado, mas fora de perigo.