A Infraestruturas de Portugal (IP) revelou esta quarta-feira que quer contratar, por 97.500 euros, o serviço para a realização de 250 inspeções em pontes, viadutos e outras estruturas nos distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, a IP esclarece que o concurso público, lançado na terça-feira no Diário da República com aquele valor base, diz respeito à aquisição do serviço de “inspeções principais em obras de arte” inseridas na rede rodoviária sob a sua gestão direta.

A IP esclarece que as “inspeções principais são uma atividade periódica e programada que requer um grande envolvimento técnico especializado e tem como objetivos analisar e confirmar necessidades de reparação e propor as melhores soluções para uma eventual intervenção de reabilitação”.

O concurso visa a contratação, para 2020 e 2021, “de inspeções principais globais a obras de arte rodoviárias na zona Norte” e tem um prazo de execução de 270 dias (cerca de nove meses).

Em causa estão estruturas que permitam a “transposição de um obstáculo por parte de uma via”, nomeadamente “pontes, viadutos, passagens hidráulicas e agrícolas, passagens superiores e inferiores, passagens de peões e túneis”, refere a IP. Os interessados têm 30 dias para apresentar as propostas no âmbito do concurso.