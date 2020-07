Muito suor, muita atrapalhação, pouca emoção mas dois golos anulados: os lances da primeira parte

Foi uma primeira parte sem grandes casos, com mais suor do que emoção. Casos, também não os houve propriamente — apenas dois lances em que a equipa de arbitragem foi chamada a intervir para invalidar dois golos. As decisões da equipa de João Pinheiro, porém, não deixam margem para dúvidas.

Aos 12 segundos, o primeiro golo. Problema: Sporar estava fora de jogo

Foi um início de jogo supersónico, que parecia prometer uma partida de muitos ataques e jogadas de perigo — fora isso, porém, e exceção a um ou outro momento, a primeira parte teve muita luta a meio-campo, muitas perdas de bola e pouco engenho e aproximações à baliza de parte a parte.

Logo no primeiro minuto do jogo, após o pontapé de saída, a bola é rapidamente entregue a Jovane Cabral. O extremo do Sporting encara o lateral portista Manafá e passa a bola para o seu lado esquerdo, aproveitando a subida de Nuno Mendes. Muito rápido, o jovem galga metros e ultrapassa Fábio Vieira, conseguindo desmarcar-se para receber a bola mais à frente. Já na área tenta colocar em Sporar, mas o passe perde-se. Após uma sucessão de ressaltos no interior da área, Nuno Mendes remata para defesa de Marchesín e a bola sobra então, finalmente, para Sporar. O avançado, acabado de se levantar, encosta para dentro da baliza.

Seria um golo rapidíssimo, logo aos 17 segundos, mas o apito soou: Sporar estaria em posição irregular, segundo a equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro. O lance foi ainda validado pelo VAR, mas não deixa qualquer dúvida: quando Nuno Mendes tenta o remate, Sporar, ainda a levantar-se do chão, está muito adiantado face ao defesa mais recuado do FC Porto, Pepe. Boa decisão.