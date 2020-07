O vinho branco Monte da Capela – Reserva 2018, o tinto Poliphonia Signature 2015 e o rosé Comenda Grande 2019 conquistaram as medalhas de ouro na edição deste ano do concurso Melhores Vinhos do Alentejo, foi esta quinta-feira divulgado.

O branco é produzido pela Casa Clara, o tinto, pela Granacer e o rosé pelo Monte da Comenda Agroturismo.

Promovida pela Confraria dos Enófilos do Alentejo, a 8.ª edição do concurso, que destacou a “qualidade dos vinhos apresentados”, decorreu nas novas instalações da Rota dos Vinhos, em Évora, e distinguiu 27 dos 132 vinhos concorrentes.

O júri premiou três vinhos tintos e brancos com medalhas de ouro, prata e bronze e dois rosés com ouro e prata, além de ter atribuído menções honrosas a cinco vinhos brancos e 14 vinhos tintos.

Foram distinguidos com medalhas de prata os vinhos Cortes de Cima 2018 (branco), do produtor Cortes de Cima, Herdade Grande – Grande Reserva 2015 (tinto), do produtor António Baião Lança e Valcatrina 2019 (rosé), da Casa Santos Lima.

As medalhas de bronze foram para os vinhos Tiago Cabaço – Encruzado 2018 (branco), de Tiago Mateus Cabaço e Cabaço e Quid Pro Quo 2017 (tinto), da Casa Santos Lima.

Para o escanção mor da Confraria dos Enófilos do Alentejo, Óscar Gato, “os vinhos a concurso provenientes de diversos produtores no Alentejo, todos classificados com Indicação Geográfica e/ou Denominação de Origem, possibilitaram uma prova de qualidade elevada, bastante interessante e diversificada em perfil organoléptico”.

Além disso, adiantou, “o facto de o concurso ter decorrido este ano nas novas instalações da Rota dos Vinhos do Alentejo, cumprindo com todas as normas de segurança, acabou por ser ainda mais especial”.