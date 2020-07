A Câmara Municipal do Funchal aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, o regulamento que orienta a atribuição de bolsas de estudo aos estudantes do 4.º, 5.º e 6.º anos de licenciaturas e mestrados integrados, indicou o presidente da autarquia.

Recordo que a câmara tem, neste momento, um regulamento de bolsas de estudo que apoia os estudantes universitários funchalenses nos três primeiros anos da licenciatura ou do mestrado integrado”, disse Miguel Gouveia, vincando que, a partir desta quinta-feira, o apoio estende-se também aos restantes anos dos cursos.

O autarca, eleito pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!), sublinhou que o município já apoiou cerca de 2.000 estudantes universitários, num total de 1,7 milhões de euros.

Para nós, é um importante desígnio apostar na formação dos nossos jovens”, afirmou Miguel Gouveia, indicando que o novo regulamento entra em vigor já no ano letivo 2020/2021.

Na reunião desta quinta-feira, executivo camarário aprovou também a adjudicação da obra do Centro Integrado de Gestão Municipal Autónomo (CIGMA), orçada em 1,2 milhões de euros, que terá uma duração de 480 dias.

Esperamos que em meados do próximo ano possamos ter, finalmente, o Centro Integrado de Gestão Municipal Autónomo, através do qual o Funchal se assume como uma smart city [cidade inteligente]”, disse Miguel Gouveia.

O CIGMA está projetado para funcionar como um “polo tecnológico”, agregando o call center do município e toda a informação sobre redes de água e de saneamento básico, ocorrências no espaço público, redes de gestão de tráfego urbano, indicadores de poluição e dados meteorológicos.

Este é um projeto que significa um salto na forma como é feita a gestão da cidade, permitindo aos gestores públicos ferramentas de apoio à decisão muito mais assentes na cientificidade e não ficando ao sabor da perceção do momento, que muitas vezes pode ser enviesada”, realçou Miguel Gouveia.

A obra foi aprovada pela coligação Confiança (seis vereadores), contando com a abstenção do PSD (quatro vereadores) e do CDS-PP (um vereador).