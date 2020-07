O Novo Banco decidiu suspender temporariamente os quatro trabalhadores que foram acusados pelo Ministério Público no caso da derrocada do Grupo Espírito Santo. A notícia, avançada pelo Expresso, foi confirmada pelo Observador.

A suspensão servirá para o banco analisar se os quatro funcionários em causa (que o Observador ainda não conseguiu apurar a identidade) têm perfil para continuarem a trabalhar no Novo Banco tendo em conta que foram acusados de terem sido alegadamente corrompidos por Ricardo Salgado para implementarem esquemas de financiamento fraudulento do Grupo Espírito Santo com prejuízo dos clientes do BES.

Segundo o Expresso, a decisão de suspender os trabalhadores foi comunicada na quarta-feira, depois de na terça-feira à noite ter sido conhecida a acusação do caso. Deverá estender-se por cerca de três semanas.

O Ministério Público deduziu na terça-feira acusação relativamente ao caso BES pelos crimes de associação criminosa (relativamente a 12 pessoas singulares e cinco pessoas coletivas) e pelos crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado, de falsificação de documentos, de infidelidade, de manipulação de mercado, de branqueamento e de burla qualificada contra direitos patrimoniais de pessoas singulares e coletivas.

Ricardo Salgado, figura central do processo, foi acusado de um crime de associação criminosa, 12 crimes de corrupção ativa no setor privado, 29 crimes de burla qualificada, sete crimes de branqueamento de capitais, um crime de manipulação de mercado, seis crimes de infidelidade e ainda nove crimes de falsificação de documento.