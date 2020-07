A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Em atualização.

Piratas informáticos (hackers) russos estão a atacar centros de investigação para encontrar uma vacina para a Covid-19. A notícia é avançada pela CNN, depois de autoridades do Reino Unido, Canadá e Estados Unidos da América terem lançado um alerta esta quinta-feira contra o grupo “APT29”, também conhecido como “the Dukes” ou “Cozy Bear”. Estes países acreditam que estes hackers trabalham com o governo da Rússia.

De acordo com o Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido (NCSC, nas siglas originais) este grupo de piratas informáticos teve como objetivo atacar apenas centros norte-americanos, canadianos e britânicos. O grupo APT29 “quase de certeza que opera como parte do dos serviços de inteligência russos”, diz o NCSC.

A campanha de atividades maliciosas da APT29 está em andamento, predominantemente contra alvos governamentais, diplomáticos, grupos de think tank, de assistência médica e de energia para roubar valiosas propriedades intelectuais”, diz o NCSC.

O grupo APT29 tem sido acusado estar ligado ao Kremlin. Este é o mesmo grupo de piratas informáticos que tem sido acusado de ter acedido indevidamente aos sistemas do Partido Democrata, o principal partido de oposição a Donald Trump (do Partido Republicano), durante a campanha presidencial norte-americana em 2016.

Em maio, estes três países já tinham emitido um alerta a afirmar que havia a possibilidade de ciberataques coordenados para perturbar e roubar dados de investigações para uma vacina e cura para a Covid-19. Segundo os responsáveis de inteligência, foram atacados hospitais, laboratórios de pesquisa, empresas farmacêuticas e outras entidades ligadas à investigação. Além disso, Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA [US Department of Health and Human Services], foi também um dos alvos.