O ciclista colombiano Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) vai voltar à competição no Desafio Mont Ventoux, em 6 de agosto, depois de ter recuperado de um embate com um automóvel e regressado aos treinos, anunciou esta quinta-feira a equipa.

O ciclista, de 30 anos, que procura estrear-se a vencer na Volta a França, depois de já ter vencido o Giro (2014) e a Vuelta (2016), vai escalar o ‘Gigante de Provença’ duas vezes no Desafio, um dia antes de participar no Tour de l’Ain, a caminho da partida de Nice, em 29 de agosto, do Tour.

Quintana viaja para a Europa no domingo, ao lado de outros ciclistas e desportistas colombianos, após ter embatido com um automóvel no início de julho, tendo voltado aos treinos na segunda-feira, sem limitações físicas.