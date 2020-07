“The Operative — Agente Infiltrada”

Um pequeno, discreto e bom — embora também um tudo nada lento — filme de espionagem realizado pelo israelita Yuval Adler, baseado no livro The English Teacher, do seu compatriota Yiftach Atir, um antigo operacional dos serviços secretos de Israel que agora se dedica à escrita. Diane Kruger, ótima, interpreta uma mulher desenraizada e quase sem família, que é recrutada pela Mossad para, fingindo ser uma professora de Inglês, se instalar em Teerão, criar um quotidiano, conviver com os locais e levar a cabo uma missão numa empresa que fabrica material eletrónico. Martin Freeman personifica o seu controlador, um judeu inglês. Realista, meticuloso, plausível e desencantado, “The Operative — Agente Infiltrada” está, em tudo, das situações e interesses em jogo na história, às movimentações, sentimentos e dilemas das personagens, muito mais próximo dos enredos de guerra secreta de um Le Carré ou de um Len Deighton, do que das ficções do género que privilegiam a ação e o espectáculo.

“O Espaço Entre Nós”

A francesa Sarah Loreau (Eva Green) é divorciada, vive na Alemanha e vive para a filha pequena, Stella (Zélie Boulant) e para a sua profissão. Uma profissão pouco comum para uma mulher: Sarah é astronauta, e vê-se convocada para uma missão na Estação Espacial Internacional que vai durar um ano. Por um lado, está decidida a ir e a mostrar que pode ser tão competente e de confiança como os seus colegas homens. Pelo outro, sente-se dilacerada por ter que deixar Stella sozinha durante tanto tempo, e numa idade em que a presença da mãe é fundamental. Mesmo que fique bem entregue ao pai, um bonómico astrofísico. Realizado por Alice Winocour, “O Espaço Entre Nós” é uma original, inteligente e sensível variação sobre o tema da mulher posta entre a condição de mãe e as exigências da profissão, sem choraminguices intrometidas nem sermões feministas. Green é magnífica a personificar uma Sarah tão vigorosa e determinada em ir para o espaço, como vulnerável por causa da filha que a chama para ficar em terra.