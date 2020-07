A PSP deteve esta quinta-feira um homem suspeito de atear fogo ao colchão da sua própria cama, em Braga, e de ferir com uma tesoura um dos bombeiros chamados ao local para apagar as chamas, informou fonte policial. Um segundo bombeiro, indica um comunicado da PSP de Braga, viu o seu equipamento de proteção danificado pelo homem, que aparenta 50 anos.

A polícia foi alertada às 1h29 para a ocorrência na Rua Justino Amorim, zona de Santa Tecla, Braga. “De imediato foram deslocados meios policiais para o local, tendo estes sido informados que quando os bombeiros se encontravam a auxiliar um indivíduo que se encontrava no interior da habitação, para o retirarem do interior do apartamento, o mesmo ofereceu resistência”, afirma a PSP, no seu comunicado.

Acrescenta que, na sequência da resistência que ofereceu “à presença e trabalho da equipa”, o homem agrediu um dos bombeiros com uma tesoura e danificou o equipamento de proteção de outro.

O homem foi detido e levado ao hospital de Braga, a fim de receber tratamento. Terá inalado fumo em excesso.