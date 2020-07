Numa Junta de Freguesia de Leiria, Gil Costa tomou posse no lugar de… Gil Costa, nas listas do PS. Além do mesmo nome, os homens partilham também a mesma profissão.

Tudo começou a 23 de dezembro de 2019, quando Vítor Henriques, membro eleito pelo PS para a Assembleia da União de Freguesias de Colmeias e Memória, se demitiu. O seu substituto seria Gil Costa, mecânico, colocado na posição seguinte da lista do PS.

No entanto, o presidente da Assembleia das Freguesias (AF) de Colmeias, deu a posse a outro Gil Costa, também mecânico de profissão, mas que não fez parte de qualquer lista concorrente às autárquicas. Apenas a sua mulher estava na lista uns lugares abaixo.

“Pedi ao presidente da Junta [Artur Santos] que me indicasse o membro da lista imediatamente a seguir para que pudesse ser empossado, como determina a legislação”, explicou Carlos Caetano, presidente da AF ao Jornal de Leiria.

De acordo com o jornal, a pandemia surgiu, o processo atrasou-se e “devido à necessidade de haver uma sessão da AF, em maio foi marcada uma reunião extraordinária” onde Gil Costa, o não candidato, acabou por tomar posse. Nesse mesmo dia, o mecânico assumiu funções e votou em propostas que foram à assembleia. O erro só seria notado mais de um mês depois, a 30 de junho, quando numa nova assembleia alguém deu conta que o Gil Costa, mecânico, não era o mesmo Gil Costa, mecânico e integrante da lista socialista.

Ao Público, Rui Lagoa, integrante da lista do PSD que não esteve presente na primeira assembleia, refere que considera estranho o facto de ninguém ter percebido o insólito antes. “É uma aldeia, toda a gente se conhece”, afirma. Ao mesmo jornal, Artur Santos, justifica que se tratou de um erro compreensível afirmando que “há dois nomes iguais e são os dois mecânicos, só que um fazia parte da lista e outro não”.

Rui Lagoa afirma que apesar de “não querer mal a ninguém”, o PSD não pode “compactuar” com esta situação e vai avançar com uma queixa no Ministério Público.