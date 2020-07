Quinta e sexta-feira serão os dias mais quentes de uma semana que promete fazer com que os termómetros ultrapassem os 40º em Portugal. As zonas do Alentejo e Ribatejo serão as mais afetadas pela onda de calor com origem no norte de África, mas o tempo quente irá fazer-se sentir por todo o país, com máximas que rondarão entre os 30º e os 35º na generalidade do território. Oito distritos estão em alerta laranja esta quinta-feira, e a Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou um plano de contingência para as temperaturas extremas. Manter o corpo hidratado e fresco são alguns dos conselhos do organismo.

A culpa do calor extremo, que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acredita que se fará sentir até domingo, é de um anticiclone localizado a nordeste dos Açores, que se estende até ao Golfo da Biscaia, no País Basco, e que, em conjunto com um vale depressionário, origina o transporte de uma massa de ar quente do norte de África para a Península Ibérica. Isto significa que também Espanha irá sofrer uma subida acentuada das temperaturas, com algumas localidades a aproximarem-se dos 40º a partir de sexta-feira, mas será em Portugal continental que os efeitos da massa de ar quente se farão sobretudo sentir.

De acordo com o IPMA, as temperaturas máximas deverão variar entre os 30º e os 35º na generalidade do território português. Os valores serão, contudo, superiores em muitos locais do interior do país. As zonas mais problemáticas são o Alentejo, Ribatejo e parte da Estremadura — para esta quinta-feira, estão previstos 41º para as localidades de Santarém e Évora, 40º para Setúbal e Beja e 38º para Braga, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Lisboa. Para o Porto, a previsão é de 35º e, para Faro, de 36º.

Estes valores, acima do habitual para a época, podem mesmo vir a ser superiores nalgumas regiões durante o dia de sexta-feira — a previsão atualmente disponível no site do IPMA refere que em Santarém poderá atingir os 42º, mantendo-se os 41º em Évora. Beja poderá chegar aos 41º e Castelo Branco e Portalegre aos 39º. Lisboa poderá descer para 36º e o Porto subir para os 37º. Nos Açores e Madeira, os termómetros rondarão os 25º, tendo sido emitido um alerta de risco extremo de exposição à radiação ultravioleta (UV) no arquipélago madeirense.

Mas não é apenas em relação às máximas que o tempo quente se fará sentir. O final desta semana será ainda marcado por “noites tropicais”, com mínimas que deverão variar entre os 20º e os 25º. Lisboa será a localidade com a mínima mais alta (25º) nesta quinta-feira, com Bragança e Guarda a registarem a mais baixa (16º). Para sexta-feira, o IPMA está a prever uma temperatura mínima de 27º para Lisboa e Portalegre. Bragança deverá manter os 16º, mas na Guarda as mínimas poderão atingir os 17º. Nas ilhas, estarão entre 19º a 20º.

A situação meteorológica anómala levou o IPMA a colocar oito distritos de Portugal continental em alerta laranja durante a tarde de quinta-feira. São eles: Braga, Porto, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja. Os restantes distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo até às 18h de sexta-feira. O alerta entrará em vigor a partir das 12h e permanecerá até às 18h de sexta-feira.

DGS deixa recomendações e alerta para “efeitos negativos” das temperaturas extremas na saúde

Como é habitual em situações de temperaturas extremas, a DGS publicou no seu site um conjunto de recomendações dirigidas à população, que deve tentar “manter o corpo hidratado e fresco”, explicou ao Observador no início desta semana Andreia Silva, do mesmo organismo.

A responsável adiantou que, à semelhança dos anos anteriores, estava então ser divulgado um “plano de contingência para temperaturas extremas”. “As diversas unidades de saúde do país estão preparadas e têm um plano específico adequado à sua população”, disse, sublinhando que a questão do calor, “além de ser sazonal, também tem de ser vista em função da localização geográfica”.

Mas a prevenção deve começar nos cidadãos, e Andreia Silva chamou a atenção para os “efeitos negativos” que “as temperaturas extremas podem ter na saúde”, sobretudo junto da população mais vulnerável, que pode sofrer um “agravamento dos problemas de saúde já existentes”.

De acordo com a DGS, existem seis grupos de risco: crianças nos primeiros anos de vida; pessoas com 65 ou mais anos; portadores de doenças crónicas; pessoas que desenvolvem atividade no exterior, expostos ao sol e/ou ao calor; praticantes de atividade física; e pessoas isoladas e em carência económica e social. Para estes, o organismo tem recomendações específicas, além daquelas que se aplicam a todos os portugueses: