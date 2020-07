Beethoven e os seus seguidores

Coliseu Porto Ageas, Rua de Passos Manuel, 137, Porto; domingo, 19 de julho, às 11h; Bilhetes dos três aos 30 euros

Para quem gosta de música clássica em família: No ano em que se celebra o 250.º aniversário do nascimento de Beethoven, nada melhor para o celebrar que um concerto especial, dedicado às famílias, que tem como premissa especial o facto de se debruçar não só sobre o compositor em si mas também sobre os seus “seguidores” — ou seja, outros mestres da música igualmente famosos que lhe seguiram as pisadas. Num ambiente informal, alegre e descontraído, a Orquestra Filarmónica Portuguesa vai seguir viagem na companhia de Brahms, Dvořák e Johann Strauss, tendo o maestro Osvaldo Ferreira como cicerone do espetáculo. O Coliseu garante cumprir todas as regras de distanciamento social, reduzindo por isso a sua lotação. Os preços variam entre os três e os 30 euros, podendo comprá-los apenas no recinto.

Plano Restaurante

Dona Graça Apartments, Rua da Bela Vista à Graça, 126, Lisboa. Sexta, sábado e domingo, das 12h30 às 23h. Menus fixos a 45 e 70 euros

Para quem gosta de comer bem, em segurança e ao ar livre: No ano passado a abertura do Plano Restaurante já tinha deixado as melhores impressões e é por isso que agora, depois de ele ter reaberto, faz sentido mencionar novamente o projeto a solo do chef Vítor Adão: quanto mais não seja porque há novidades. No pátio interior do Dona Graça, que nos transporta para latitudes mais mediterrânicas com a ajuda da piscina, volta a ser possível comer al fresco, em mesas separadas e com um de dois menus de degustação renovados à escolha (um de cinco momentos e outro de sete). A comida continua a ser praticamente toda feita no fogo, à vista dos clientes, e agora também passa a ser possível viver esta experiência ao almoço. O restaurante está a funcionar apenas com dois menus fixos, um de cinco (45€) e outro de nove momentos (70€), sendo o acompanhamento de vinhos cobrado à parte (mais 30€ e 45€, respetivamente). Na lista de pratos vai encontrar combinações como a lula de anzol com escabeche, carabineiro com presunto e até o já famoso rissol de berbigão.

Tratamentos de recuperação pós-confinamento

Serenity – The Art of Well Being; Pine Cliffs Resort Albufeira e Sheraton Cascais Resort; Preços a partir dos 70€

Para quem procura desconfinar com corpo e alma: Os últimos tempo foram complicados para muita gente e foi com isso em consideração que os spas Serenity do Pine Cliffs Resort (Albufeira) e do Sheraton Cascais Resort criaram três tratamentos completos de recuperação pós-confinamento. Um deles é o “Sistema Nervoso: Tratamento de Costas Kundalini” e consiste numa massagem de costas que ajuda a restaurar a energia da coluna vertebral (70€ no Sheraton e 90€ no Pine Cliffs). Depois há o “Reforço de Imunidade Serenity”, que inclui uma massagem de corpo inteiro feita com uma mistura de óleos energizantes e desintoxicantes (85€ no Sheraton e 110€ no Pine Cliffs) e ainda o tratamento “Recuperação Pós-Vírus Serenity”, um ritual de corpo ionizante que inclui uma esfoliação nos pés com sal dos Himalaias, massagem corporal revitalizante e reflexologia podal, ideal para aliviar o stress e exaustão (150€ no Sheraton e 170€ no Pine Cliffs). Escolha o que lhe parece melhor e não se esqueça de fazer reserva via e-mail em qualquer um dos dois alojamentos.

Pop-up Almeja em Lisboa

Restaurante MISC by Tartar_ia, Rua da Boavista, 14, Lisboa; Este domingo, das 11h às 23h; Quatro menus, três a 35€ por pessoa e outro a 25€ por pessoa. Reservas em geral@almejaporto.com ou no 222 038 120

Para quem não quer desperdiçar a oportunidade de provar o Porto sem sair de Lisboa: “Se Maomé não vai a montanha, a montanha vai a Maomé”, já diz o ditado popular. Ora o que acontece neste caso é exatamente isso, ou seja, os lisboetas que não conseguiram até agora visitar o restaurante portuense Almeja vão ter a oportunidade de o conhecer em Lisboa — O chef João Cura vai apresentar um pop-up de um dia onde se poderá provar de tudo um pouco. Organizado em quatro menus, o programa terá um momento de brunch (35€), almoço (35€), “sugar rush” (25€, uma ementa inteira só de doces) e o jantar (35€). No geral vai poder provar iguarias como as panquecas com gamba rosa, ovo e molho hollandaise; arroz de cabrito com miúdos, tosta de cabeça de xara, escabeche e maçã, caril doce com gelado de coco, manga fresca e lima e muito, muito mais. Reserve já lugar e não deixe escapar esta oportunidade. Se já não chegar a tempo sempre fica com uma desculpa boa para rumar ao Porto.

Jardim de Verão na Gulbenkian

Fundação Calouste Gulbenkian, Anfiteatro ao Ar Livre; Rua Dr. Nicolau Bettencourt, Lisboa. Sábado, das 21h às 22h30. 10€

Para quem já tem saudades de ver um concerto ao vivo: Numa altura em que tanto se preza a segurança e o distanciamento social, nada melhor que um espaço ao ar livre, pleno de natureza, para servir de palco a um eventual regresso ao consumo de música ao vivo — atividade também ela parcialmente hipotecada à conta da pandemia. A programação Jardim de Verão, feita em parceria com a lisboeta Galeria Zé dos Bois, decorre desde dia três deste mês mas termina este fim de semana com concertos de Selma Uamusse e Luís Severo. Ao longo do fim de semana há muito mais para fazer, desde outros concertos a workshops, por isso dê uma vista de olhos na programação e veja se não aproveita para fazer mais do que uma coisa nestes últimos dias do Jardim de Verão.

Fossil de James Newitt

Carpintarias de São Lázaro, Rua de São Lázaro, 72, Lisboa; Deste sábado até 29 de agosto; Grátis

Para quem procura alguma cultura extra nos seus fins de semana: É mais um regresso depois dos dias de encerramento forçado por culpa da pandemia. As Carpintarias de São Lázaro são um espaço de exposição de arte e cultura que foi totalmente remodelado há relativamente pouco tempo e que a partir deste sábado regressa com uma exposição do cineasta australiano James Newitt, que apresentará o seu Fossil, uma encomenda da Gallery of New South Wales, em Sidney, que foi inteiramente filmado nas Carpintarias e estreia agora na Europa em formato de instalação que percorre vários espaços do Centro Cultural: No seu Piso 0, será projetado o filme na íntegra em grande dimensão e no Piso -1 haverá uma instalação imersiva, alusiva ao ambiente que deu origem a Fossil. A entrada é livre por isso aproveite — não só para ver a exposição mas também para conhecer as Carpintarias.

Luz Charming Houses

Rua Principal, 78, Fátima; 249 532 275; Preços a partir de 140€

Para quem quiser aproveitar o bom tempo para uma escapadinha de fim de semana: Está aí o verão, muita gente tem a sorte de poder estar de férias e tudo isso aliado ao bom tempo que se tem feito sentir pode ser a combinação ideal para uma pequena escapadinha menos óbvia. Fugindo dos sítios mais concorridos, pode rumar a Fátima e ficar na Luz Charming Houses, espaço que reabriu no final de maio com o selo Clean & Safe e que dispõe de 15 quartos e uma casa-mãe, onde estão as salas de estar e jantar, o terraço, o bar e a mercearia com produtos portugueses. O melhor de tudo? Tem piscina, claro, e ainda uma gruta natural onde se fazem tratamentos de beleza e relaxamento. Os mais pequenos também ficarão bem servidos já que o hotel tem serviço de babysitting por reserva.

O Paparico

Rua de Costa Cabral, 2343, Porto. Reabre esta quinta-feira; Horário que entra em vigor: de terça-feira a sábado, das 19h às 23h; Reservas em 93 795 9714 ou 22 540 0548.

Para quem quer regressar aonde o seu estômago já foi feliz: Quando o mundo parou e os restaurantes tiveram de fechar portas, o portuense “O Paparico” vivia uma fase boa de reconhecimento e valorização, tudo graças à visão do seu criador, Sérgio Cambas, e ao talento do seu chef, Rui Martins. Agora que o setor deixou de estar em stand by esta casa regressa para mostrar a qualidade que já a destacava antes — e com algumas novidades. Para já os menus de degustação ficam de parte e servem-se apenas pratos à la carte, muitos deles novas entradas na ementa da casa: veja-se o gaspacho à alentejana com gamba rosa (16€); o naco de vazia de vaca velha minhota maturada com 90 dias e tomate coração-de-boi (84€) ou a torta de laranja à Convento de Nossa Senhora da Conceição (14€). Faça a sua reserva, vista-se a rigor e tenha um bom proveito.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.