As ironias, o sentido de humor e o sarcasmo sempre foram barómetros para medir o momento do FC Porto através das intervenções públicas de Pinto da Costa. Isso não quer dizer obrigatoriamente que os dragões têm de estar na primeira posição mas é quase como se o líder dos dragões conseguisse prever o que se avizinha no futuro. Foi isso que aconteceu, recentemente, nas intervenções que foi tendo no fim de semana das eleições. Foi isso que aconteceu agora, com o título confirmado, mas em dose redobrada que só o hino no volume máximo travou.

“Ninguém pode pôr em causa a justiça deste título. Só uma equipa e um clube como o FC Porto conseguia isto. Com a situação em que estava no final da primeira volta, com sete pontos de atraso, com alguns a fazerem já o funeral noutros canais televisivos, só este clube, este treinador e estes adeptos conseguiam virar. E alguns anunciavam que o Benfica ia aumentar para dez essa vantagem, agora temos oito de avanço. É isto o FC Porto…”, começou por dizer no Porto Canal, antes de fazer uma pausa por não conseguir ouvir as perguntas durante o hino.

“Depois daquela derrota na Taça da Liga, com aqueles acontecimentos empolados que era para pregar mais uns pregos no caixão, o FC Porto mostrou que não se deixa vencer seja pelo que for e seja por quem for. Hoje apresentámos vários jovens, temos outros de muito valor para serem lançados, só não temos é cartilheiros para falar disso porque se fosse como no Seixal tinham de falar o dobro pelo que estes valem”, prosseguiu o líder portista, antes de abordar também a importância de Sérgio Conceição e a “possibilidade” de ter público.

“Hoje toda a gente reconhece o valor do Sérgio Conceição. Em termos técnicos, táticos, de trabalho mas sobretudo com um espírito indomável de um verdadeiro dragão. Só assim era possível dar a volta na classificação. Os adeptos, mesmo não estando aqui, foram importantes, porque o acompanhamento dos Super Dragões fez diferença. Vou dar agora uma notícia aqui em primeira mão: espero ter gente no próximo jogo com o Moreirense e faremos uma petição à Liga e ao Governo para apresentar um espetáculo com o Bruno Nogueira e vamos convidar o Presidente da República, vamos ver. Se não estiver disponível, fazemos uma tourada, mandamos vir os touros lá de baixo e faz-se aqui uma tourada mas assim já podem ver o futebol”, ironizou Pinto da Costa.

“Para já há mais dois jogos para ganhar, Moreirense e Sp. Braga, porque temos de jogar sempre com seriedade. Depois é a final da Taça e espero ter público porque nesse dia o Bruno Nogueira está disponível. Mensagem para os adeptos? De agradecimento pelo apoio. Tinha uma fé enorme que era hoje, fui a um sítio que não interessa e depois fui para o meu gabinete escrever a primeira página: eu, presidente do FC Porto, acreditei; tu, dragão de coração, acreditaste; ele, Sérgio Conceição, acreditou; nós, grupo de trabalho, acreditámos; vós, adeptos e simpatizantes, acreditastes; eles, cartilheiros e palradores, nem querem acreditar. É o princípio do meu artigo. Gostava de ver a cara de quem dizia que o Benfica vinha ao Dragão dar o xeque-mate, que o Benfica é demasiado grande para Portugal. Fico feliz por quem está ali em baixo ou em casa a beber champanhe mas aqueles que estão ali na rua, em situações difíceis, desempregados, é por esses que eu luto sempre”, rematou o líder portista.