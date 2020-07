A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A bancada do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa propõe esta quinta-feira “um mandato municipal que obrigue ao uso de máscara em espaços públicos”, e inclui mesmo o exterior e, não apenas, a obrigatoriedade atual de utilização de máscaras em espaços fechados.

Num comunicado divulgado esta tarde, assinado pelo presidente da bancada do PSD na AML, Luís Newton, os sociais-democratas destacam a “incerteza” e a “dificuldade em compreender a evolução da pandemia” na Área Metropolitana de Lisboa e citam um artigo do New England Journal Of Medicine que, apontam, “chegou à conclusão de que a grande maioria das fontes de contágio podem ser bloqueadas com uma simples cobertura de tecido”.

E é com o objetivo que todos se movimentem com uma máscara que os sociais-democratas querem que se caminhe para a “universalização do uso da máscara”.

“Meias medidas e recomendações não estão a funcionar. Se queremos ter comportamentos sociais minimamente normais durante uma crise de saúde pública destas dimensões, dificilmente encontramos uma solução mais simples para aliar a contenção à prevenção”, escreve a bancada do PSD na AML.