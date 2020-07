Siska, José Maria Pedroto, Artur Jorge, Carlos Alberto Silva, Bobby Robson, António Oliveira, José Mourinho, Jesualdo Ferreira, Vítor Pereira. Sérgio Conceição tornou-se esta noite o décimo treinador a ganhar dois ou mais Campeonatos pelo FC Porto, num contexto difícil em que vinha daquele que era o maior jejum de títulos na era Pinto da Costa nos dragões. Entre todos eles, só Pedroto, Oliveira e Conceição já tinham conquistado a principal prova nacional como jogadores e treinadores pelos azuis e brancos, sendo que até aí o atual técnico conseguiu superar mais uma marca tendo um total de cinco Campeonatos acumulados, contra quatro da outra dupla.

Não ficou por aí, há mais. Ainda antes dos festejos pelo título, Sérgio Conceição já se tinha tornado apenas o quinto treinador do FC Porto a comandar a equipa em 100 ou mais jogos na Liga, seguindo Pedroto, Artur Jorge, Jesualdo e Fernando Santos. No final, champanhe à parte, tornou-se no segundo técnico do FC Porto a ganhar os quatro clássicos na mesma temporada frente a Benfica e Sporting, algo que apenas Jimmy Hagan e José Mourinho tinham alcançado. Por tudo isto e muito mais, esta era a noite de Sérgio Conceição mas o técnico manteve sempre uma postura tranquila, serena e a separar abraços e cumprimentos em festa do resumo da época.

“Acho que a palavra certa para definir o título é a união do grupo de trabalho, destes jogadores. Acreditar depois de um momento difícil sobretudo a seguir ao jogo com o Sp. Braga, onde merecíamos outro resultado e ficámos a uma distância grande. Foi importante esse acreditar nas pessoas que os ajudam, o acreditar dos jogadores. Agora queremos desfrutar do momento, preparar os jogos que vêm aí porque temos de ser sérios, determinados e ambiciosos, depois a final da Taça de Portugal”, disse na flash interview da SportTV, elogiando também o trabalho dos atletas durante a pandemia: “A equipa esteve sempre ativa na paragem? Por isso é que me referi aos jogadores, fizeram um trabalho invisível. Não houve nenhuma paragem, vários treinos por videoconferência e esse esforço que fizeram para se manter bem vivos foi fundamental. Desgaste? Não há, só ambição para ganhar mais um troféu”.

Mas o que diria o Sérgio Conceição de julho ao Sérgio Conceição de janeiro, que teve uma conferência a seguir à final da Taça da Liga onde colocou o lugar à disposição e falou em falta de união interna? “Diria ‘Parabéns, foste igual a ti próprio’. Disse o que tinha de dizer na altura. Se há pessoas que não gostam de perder é o nosso presidente e sou eu, somos mesmo muito competitivos. Tivemos uma época muito longa, muito difícil mas agora queremos ganhar a Taça de Portugal. Foi um dos títulos mais importantes do FC Porto, dedicado aos jogadores, à minha família que sofre muito, à minha mulher e aos meus filhos, e aos meus pais, pela luta difícil que tiveram para me dar princípios que são muito importante para ter este espírito”, destacou o treinador.

E como Sérgio Conceição nunca deixa de ser Sérgio Conceição, mais tarde deixaria até uma “farpa” para quem comenta… até no Porto Canal. “Sou o primeiro a acreditar. Apesar de muita gente nos momentos mais difíceis focar-se noutras coisas, a verdade é que fomos campeões a dois jogos do fim. Jogar como o Barcelona jogava quando era a equipa mais forte do mundo eu também queria, mas não é possível. Sei que há alguns treinadores de bancada, inclusive no Porto Canal, mas quem prepara o jogo sou eu, somos nós. E só um FC Porto forte e rigoroso conseguiria ganhar o jogo”, atirou, antes de admitir que “a felicidade é a mesma” mas “sem público não é a mesma coisa”: “Ganhámos um campeonato atípico pelo que aconteceu mas merecido. Houve vários obstáculos a ultrapassar mas estamos cá para isso, para acreditar”, concluiu o técnico dos dragões.