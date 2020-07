As temperaturas altas, que se vão sentir até pelo menos domingo, colocam esta quinta-feira oito distritos de Portugal continental em alerta laranja durante a tarde desta quinta-feira.

Os distritos de Braga, Porto, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja vão estar sob aviso laranja entre as 12h desta quinta-feira e as 18h de sexta-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Os restantes distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo até às 18h de sexta-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para esta quinta-feira está previsto, no continente, tempo quente com céu nublado ou limpo e vento fraco a moderado do quadrante leste, sendo por vezes forte nas terras altas até meio da manhã e a partir do final da tarde, soprando do quadrante oeste na região sul e na faixa costeira a norte do Cabo Raso durante a tarde.

Durante esta semana, segundo o IPMA, a temperatura máxima deverá variar entre 30 e 35 graus Celsius no litoral, devendo atingir valores entre 35 e 40 graus nas regiões do interior.

Também a temperatura mínima apresenta tendência para uma subida gradual, vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Bragança e na Guarda) e os 27 (em Portalegre) e as máximas entre os 32 (na Guarda e em Aveiro) e os 41 (em Évora e Santarém).

Mais de uma centena de concelhos de 14 distritos em risco máximo

Em risco máximo estão mais de 100 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Aveiro, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro. Em risco muito elevado e elevado estão quase todos os concelhos de todos os distritos de Portugal continental.

Segundo o IPMA, pelo menos até segunda-feira vai manter-se o risco de incêndio máximo e muito elevado em muitos concelhos do continente, por causa do tempo quente.

Na quarta-feira, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à Lusa que todos os distritos de Portugal continental estão em estado de alerta especial laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao elevado risco de incêndio rural.

O estado de alerta especial laranja, que determina o reforço da monitorização e o grau de prontidão do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), significa que o grau de risco é elevado e que se está numa “situação de perigo, com condições para a ocorrência de fenómenos invulgares que podem causar danos a pessoas e bens, colocando em causa a sua segurança”.

Segundo a ANEPC, estão previstos para os próximos dias uma subida gradual da temperatura máxima, noites tropicais, baixa humidade relativa do ar e vento fraco a moderado.

Arquipélago da Madeira com risco extremo de exposição aos raios UV

O arquipélago da Madeira apresenta esta quinta-feira um risco extremo de exposição à radiação ultravioleta (UV) e o resto do país está com níveis muito elevados, segundo o IPMA.

Em risco muito elevado estão todos os distritos de Portugal continental e a ilha de São Miguel, nos Açores. Ainda nos Açores, as ilhas do Faial, Terceira e Flores apresentam esta sexta-feira risco elevado.