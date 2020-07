A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Até hoje, Tom Hanks não sabe como ele e a mulher, a também atriz Rita Wilson, apanharam o novo coronavírus. Estavam na Austrália, onde Hanks se preparava para começar a filmar uma biopic sobre Elvis Presley, quando, depois de uma viagem a Sidney, se começaram a sentir mal. O casal foi imediatamente testado e, nesse mesmo dia, confirmou-se o pior prognóstico possível: Hanks e Wilson tinham Covid-19.

Hanks falou da experiência durante o “The Late Show” desta quinta-feira com Stephen Colbert, que lembrou que os dois atores foram as primeiras celebridades a testarem positivo para o vírus ainda no início da pandemia, em março. O ator, que admitiu que tanto ele como a mulher “não tinham ideia de como podia ter acontecido, onde podia ter acontecido”, e que os dois tiveram sintomas muito diferentes.

[Tom Hanks no “The Late Show” desta quinta-feira:]

“Ela tinha dores de cabeça, febre mais alta do que eu, náuseas horríveis”, afirmou. Wilson perdeu o paladar e o olfato, mas Hanks tinha dificuldades em mover-se e em manter-se sentado. “Os meus passos pareciam ser feitos de bolachas. Sempre que me mexia, parecia que alguma coisa se estava a partir dentro de mim”, contou.

Tom Hanks anunciou que tinha sido infetado com o novo coronavírus a 12 de março. “Sentimo-nos um pouco cansados, como se estivéssemos constipados, e tivemos algumas dores no corpo. A Rita sentiu alguns arrepios, que vinham e depois passavam. E febres brandas também. Para fazermos as coisas como deve ser, que é aquilo de que o mundo precisa agora, fomos testados para o coronavírus, e descobrimos que estamos infetados”, anunciou nas redes sociais.

O casal foi imediatamente isolado e transportado para um hospital, onde estiveram durante cerca de duas semanas. As gravações no filme de Baz Luhrmann em que Hanks estava a trabalhar foram suspensas. As autoridades de saúde australiana tentaram sem resultado descobrir a origem do contágio. Cerca de um mês depois do diagnóstico, o ator apareceu, já recuperado, no Saturday Night Live, que apresentou a partir de casa.

Hanks tem vindo a defender a necessidade de seguir à risca as medidas de prevenção, e voltou a fazê-lo esta quinta-feira durante a conversa com Stephen Colbert: usar máscara é o “mínimo” que podemos fazer para proteger os outros, afirmou.