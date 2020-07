"Agora só sai quando eu morrer", diz Pinto da Costa sobre Sérgio Conceição

Questionado sobre a permanência do treinador no clube — a pergunta exata foi “Gostava de ver Sérgio Conceição muitos anos à frente do Futebol Clube do Porto?” — Jorge Nuno Pinto da Costa, de 82 anos, preferiu responder com humor, em vez de enveredar sobre o assunto sério da renovação do técnico, que tem apenas mais um ano de contrato com os dragões.

“Espero vê-lo, não espero morrer tão cedo”, disse o histórico presidente do clube ao repórter do Porto Canal, no balneário da equipa e à margem das comemorações do título de campeão nacional de futebol, para divertimento do próprio Conceição, que não conteve o riso.