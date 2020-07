A neta de Isabel II tinha casamento marcado para o dia 29 de maio, mas a pandemia de Covid-19 trocou-lhe as voltas. Beatrice e o noivo, Edoardo Mapelli Mozzi, adiaram a boda sem, no entanto, anunciarem nova data. Segundo o Daily Mail, o enlace terá acontecido esta sexta-feira numa cerimónia secreta, no Castelo de Windsor e contou com a presença da própria rainha.

A monarca foi avistada a deslocar-se de carro dentro da propriedade da família real, em Windsor. Vestida de verde, ter-se-á feito acompanhar, de acordo com o mesmo jornal britânico, pelo Duque de Edimburgo. Quanto à presença dos pais da noiva — o polémico príncipe André e a ex-mulher Sarah Ferguson –, não há confirmação de que tenham assistido à modesta troca de votos, à semelhança da princesa Eugenie, a irmã mais nova, que protagonizou o último casamento real, em outubro de 2018 na Capela de São Jorge, também em Windsor.

A cerimónia entre Beatrice, de 31 anos, e o multimilionário de 37 anos, que fez fortuna no ramo imobiliário e do design de interiores, estava inicialmente programada para a Capela Real do Palácio de St James, com 150 convidados previstos, mas terá acontecido ao cair desta semana, num formato bem mais discreto na Capela Real de Todos os Santos, em Windsor.

As apertadas medidas decretadas pelo Governo britânico permitem, neste momento, que casamentos com um número máximo de 30 pessoas se realizem. O casal passou a quarentena na região de Chipping Norton, não muito longe de Oxford, numa casa de campo avaliada em cerca de 1,7 milhões de euros, propriedade de Nikki Shale, mãe de Mozzi.

Com o casamento, a princesa Beatrice torna-se o primeiro membro da família real a assumir o papel de madrasta. Aos 37 anos, o empresário de ascendência italiana tem já um filho da união anterior. Não houve, até ao momento, qualquer confirmação por parte da casa real quanto à realização desta cerimónia, num dia em que as redes sociais da família se concentram em dar os parabéns a Camilla Parker Bowles, que cumpre esta sexta-feira 73 anos de idade.