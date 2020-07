Esta sexta-feira a Bolt passa a disponibilizar 350 trotinetes elétricas em Lisboa a partir da sua app de mobilidade. É a segunda cidade em Portugal a que estas trotinetes concorrentes de serviços como as Lime, chega em Portugal depois de ter começado a operação em Faro em fevereiro deste ano.

Em comunicado, David Ferreira da Silva, responsável pela Bolt em Portugal, diz: “Com o regresso de muitos portugueses à normalidade de trabalho nas cidades, as trotinetes elétricas pretendem ser uma alternativa de transporte segura, económica e ecológica para realizar deslocações de curta distância de casa até ao trabalho”.

Todas as 350 trotinetes estão equipadas com localizadores GPS que permitem visualizar no mapa da app da Bolt quais os locais indicados para a recolha e entrega. Quem já utilizar os serviços de TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados) da Bolt para viagens de carro, não precisa de criar uma nova conta, podendo ativar uma trotinete na mesma aplicação.

Depois de Lisboa, o objetivo da Bolte é chegar a mais 45 cidades europeias durante o verão de 2020, diz ainda a empresa em comunicado. Além de Portugal, é possível andar nas trotinetes elétricas da Bolt em Espanha, Estónia, Letónia e Lituânia e noutros seis países. Ao todo, as trotinetes desta empresa estão já em 24 cidades. A Bolt (antiga Taxify) foi fundada na Estónia em 2013 por Markus Villig, ao todo, com o serviço de TVDE, conta com mais de um milhão de motoristas e 30 milhões de utilizadores presentes em mais de 35 países a nível global.